Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Été Actif Paddle à Combéranche-Épeluche Comberanche-et-Épeluche

Été Actif Paddle à Combéranche-Épeluche Comberanche-et-Épeluche

Été Actif Paddle à Combéranche-Épeluche Comberanche-et-Épeluche jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Halte nautique

Ville : 24600 Comberanche-et-Épeluche

Département : Dordogne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Comberanche-et-Épeluche

Été Actif Paddle à Combéranche-Épeluche

Halte nautique Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 13:00:00
fin : 2026-08-06 14:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Dans le cadre de notre programme Été Actif essayez le stand-up paddle en rivière en vous amusant! Étonnant sport de glisse, debout sur une planche avec une rame.
Encadrement par des professionnels diplômés Durée 1 heure. Dès 8 ans. Coût 8 €
Dans le cadre de notre programme Été Actif essayez le stand-up paddle en rivière en vous amusant! Étonnant sport de glisse, debout sur une planche avec une rame.
Encadrement par des professionnels diplômés Durée 1 heure. Dès 8 ans. Coût 8 €   .

Halte nautique Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10  contact@perigord-inattendu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été Actif Paddle à Combéranche-Épeluche

As part of our Active Summer program, try stand-up paddling in the river and have fun! This amazing sport involves standing on a board with an oar.
Supervised by qualified professionals 1 hour. Ages 8 and up. Cost: 8 ?

L’événement Été Actif Paddle à Combéranche-Épeluche Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne

À voir aussi à Comberanche-et-Épeluche (Dordogne)