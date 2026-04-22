Comberanche-et-Épeluche

Été Actif Paddle à Combéranche-Épeluche

Halte nautique Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 13:00:00

fin : 2026-08-06 14:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Dans le cadre de notre programme Été Actif essayez le stand-up paddle en rivière en vous amusant! Étonnant sport de glisse, debout sur une planche avec une rame.

Encadrement par des professionnels diplômés Durée 1 heure. Dès 8 ans. Coût 8 €

Dans le cadre de notre programme Été Actif essayez le stand-up paddle en rivière en vous amusant! Étonnant sport de glisse, debout sur une planche avec une rame.

Encadrement par des professionnels diplômés Durée 1 heure. Dès 8 ans. Coût 8 € .

Halte nautique Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contact@perigord-inattendu.fr

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English : Été Actif Paddle à Combéranche-Épeluche

As part of our Active Summer program, try stand-up paddling in the river and have fun! This amazing sport involves standing on a board with an oar.

Supervised by qualified professionals 1 hour. Ages 8 and up. Cost: 8 ?

L’événement Été Actif Paddle à Combéranche-Épeluche Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne