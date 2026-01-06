Concert Les ramoneurs de menhirs (Punk’n’Breizh) La Loco Quimperlé

Concert Les ramoneurs de menhirs (Punk’n’Breizh)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 03:00:00

2026-09-18

Quoi de mieux pour ce début de rentrée qu’un p’tit concert de derrière les fagots avec les Ramoneurs ?!!!

Nos lascars ne sont plus à présenter et font désormais partie du panthéon des groupes Bretons. Ce qu’il y a de dingue c’est l’éclectisme du public qu’ils rassemblent sous leur bannière et leurs riffs dévastateurs….

Suite au concert complet lors de l’inauguration de la LOCO en novembre 2024 nous vous proposons donc ce concert de rattrapage sous haute intensité !!!

Alors, elle est pas belle la vie ?

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

