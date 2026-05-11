Concert les Salted Minds à Quartier Libre Quartier Libre Clohars-Carnoët
Concert les Salted Minds à Quartier Libre Quartier Libre Clohars-Carnoët jeudi 14 mai 2026.
Clohars-Carnoët
Concert les Salted Minds à Quartier Libre
Quartier Libre 14 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:00:00
fin : 2026-05-14 22:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Le 14 mai prochain, votre repaire @quartierlibrebzh a l’immense plaisir d’accueillir les Salted Minds pour une soirée qui s’annonce explosive !
Le 14 Mai à 19h
Venez vibrer au son de ce groupe de reprises Rock & Groove basé dans le pays de Lorient. Leurs 6 musiciens (2 guitares, basse, batterie et un duo de chanteuses ?) tournent depuis deux ans dans la région avec un seul objectif partager leur énergie et leur bonne humeur débordante !
Leur répertoire ? Un mélange détonnant d’énergie, de complicité et de plaisir de scène pure, conçu pour faire bouger le public !
Au programme, des reprises vitaminées de
Police
ACDC
U2
Franz Ferdinand
Red Hot Chili Peppers
Maneskin
Kokomo
… et bien d’autres surprises !
L’objectif pour @salted_minds_56 ? Se faire connaître avant de conquérir la scène en 2026 !
Découvrez un aperçu de leur univers (et suivez leurs premiers pas) par ici.
Instagram instagram.com/salted_minds_56
YouTube youtube.com/@Saltedminds-56 .
Quartier Libre 14 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 18 70
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English : Concert les Salted Minds à Quartier Libre
L’événement Concert les Salted Minds à Quartier Libre Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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