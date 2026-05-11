Concert les Salted Minds à Quartier Libre Quartier Libre Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Concert les Salted Minds à Quartier Libre

Quartier Libre 14 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-05-14 22:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le 14 mai prochain, votre repaire @quartierlibrebzh a l’immense plaisir d’accueillir les Salted Minds pour une soirée qui s’annonce explosive !

Le 14 Mai à 19h

Venez vibrer au son de ce groupe de reprises Rock & Groove basé dans le pays de Lorient. Leurs 6 musiciens (2 guitares, basse, batterie et un duo de chanteuses ?) tournent depuis deux ans dans la région avec un seul objectif partager leur énergie et leur bonne humeur débordante !

Leur répertoire ? Un mélange détonnant d’énergie, de complicité et de plaisir de scène pure, conçu pour faire bouger le public !

Au programme, des reprises vitaminées de

Police

ACDC

U2

Franz Ferdinand

Red Hot Chili Peppers

Maneskin

Kokomo

… et bien d’autres surprises !

L’objectif pour @salted_minds_56 ? Se faire connaître avant de conquérir la scène en 2026 !

Découvrez un aperçu de leur univers (et suivez leurs premiers pas) par ici.

Instagram instagram.com/salted_minds_56

YouTube youtube.com/@Saltedminds-56 .

Quartier Libre 14 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 18 70

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English : Concert les Salted Minds à Quartier Libre

L’événement Concert les Salted Minds à Quartier Libre Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS