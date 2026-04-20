Exposition photographique Anonyme de Laëtitia Villemin Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Exposition photographique Anonyme de Laëtitia Villemin Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mardi 12 mai 2026.
Clohars-Carnoët
Exposition photographique Anonyme de Laëtitia Villemin
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-05-12
Anonyme suite photographique sur toiles
de Laëtitia Villemin
Une série photographique où Laëtitia Villemin passe du coq à l’âme et tisse une toile énigmatique et fantaisiste. De bas en haut et de haut en bas, elle joue avec le commun des mortels avec un certain sens de la gravité.
Entrée libre & gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
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English : Exposition photographique Anonyme de Laëtitia Villemin
L’événement Exposition photographique Anonyme de Laëtitia Villemin Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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