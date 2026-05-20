Kerou Beach Party Plage du Kerou Clohars-Carnoët
Kerou Beach Party Plage du Kerou Clohars-Carnoët samedi 27 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Kerou Beach Party
Plage du Kerou Lieu-dit Le Kerou Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Après trois ans d’absence, la Kerou Beach Party fait son retour.
L’ADN restera le même. Il y aura de la glisse, bien sûr, de la compétition, des ateliers artistiques, mais aussi des nouveautés qui ne sont pas encore dévoilées.
Côté restauration, des commerçants ambulants viendront proposer leurs repas, et un marché de producteurs et d’artisans locaux. .
Plage du Kerou Lieu-dit Le Kerou Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 51 07
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English :
L’événement Kerou Beach Party Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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