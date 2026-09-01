Concert Les Tambours Du Bronx La loco Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Concert Les Tambours Du Bronx

La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Les Tambours du Bronx est un groupe français de percussions industrielles. Plus qu’un simple groupe, ils sont une force collective, où des individualités hors du commun se confrontent, se combinent, s’unissent et s’affrontent.

Leur musique est une fusion explosive de gestes et fièvre, de chorégraphies puissantes, de tempos électrisés, de voix transformées en cris, et d’une cohésion violemment esthétique mêlant puissance et harmonie. .

La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Les Tambours Du Bronx Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS