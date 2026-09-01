UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quimperlé

Concert Les Tambours Du Bronx La loco Quimperlé

vendredi 25 septembre 2026 · La loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La loco
Adresse
33 Boulevard de la Gare
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Concert Les Tambours Du Bronx

La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Les Tambours du Bronx est un groupe français de percussions industrielles. Plus qu’un simple groupe, ils sont une force collective, où des individualités hors du commun se confrontent, se combinent, s’unissent et s’affrontent.
Leur musique est une fusion explosive de gestes et fièvre, de chorégraphies puissantes, de tempos électrisés, de voix transformées en cris, et d’une cohésion violemment esthétique mêlant puissance et harmonie.   .

La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Les Tambours Du Bronx Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)