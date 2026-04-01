Concert Les Tontons Zingueurs Ô Bistrot Buxy
Concert Les Tontons Zingueurs Ô Bistrot Buxy samedi 25 avril 2026.
Buxy
Concert Les Tontons Zingueurs
Ô Bistrot 1 Place de la Gare Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 23:59:00
Date(s) :
2026-04-25
Les Tontons Zingueurs en concert Ô Bistrot. .
Ô Bistrot 1 Place de la Gare Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 79 40 25 62 obistrotbuxy@orange.fr
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English : Concert Les Tontons Zingueurs
L’événement Concert Les Tontons Zingueurs Buxy a été mis à jour le 2026-04-14 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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