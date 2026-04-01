Concert Les Tontons Zingueurs Ô Bistrot Buxy

Buxy

Concert Les Tontons Zingueurs

Ô Bistrot 1 Place de la Gare Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 23:59:00

Date(s) :

2026-04-25

Les Tontons Zingueurs en concert Ô Bistrot. .

Ô Bistrot 1 Place de la Gare Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 79 40 25 62 obistrotbuxy@orange.fr

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English : Concert Les Tontons Zingueurs

L’événement Concert Les Tontons Zingueurs Buxy a été mis à jour le 2026-04-14 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II