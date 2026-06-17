Concert Les Trimardeurs Salle des fêtes Savianges
Concert Les Trimardeurs Salle des fêtes Savianges samedi 18 juillet 2026.
Savianges
Concert Les Trimardeurs
Salle des fêtes Le bourg Savianges Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
LES TRIMARDEURS
Hommage à Graeme Allwright
Néo-Zélandais et Français d’adoption, Graeme Allwright a été révélé au grand public dans les années 70 par ses adaptations de Bob Dylan, Leonard Cohen et Tom Paxton, ainsi que ses compositions personnelles.
Il a marqué de son empreinte poétique plusieurs générations d’amateurs de chanson française, et c’est à lui que les Trimardeurs rendent hommage aujourd’hui.
Fondé en 2014, le groupe se compose d’Emilio Armillès (guitare et chant), Claudius Védrine (basse), et Claude Lefebvre (guitare et chant).
Entièrement puisé dans le répertoire de Graeme, le programme des Trimardeurs fait appel à la voix chaude et expressive d’Emilio, soutenue par l’entrelacs de guitares acoustiques de Claude et d’Emilio et la basse électrique de Claudius.
Nostalgiques ou toujours actuelles, de Jolie Bouteille aux Retrouvailles en passant par Suzanne et Je perds ou bien je gagne, les chansons de Graeme Allwright, revisitées par les Trimardeurs sauront vous surprendre, vous émouvoir et vous captiver. .
Salle des fêtes Le bourg Savianges 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté prougemont@orange.fr
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English : Concert Les Trimardeurs
L’événement Concert Les Trimardeurs Savianges a été mis à jour le 2026-06-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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