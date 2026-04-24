Concert Les veilleurs de nuit Place de l’Eglise, Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Les veilleurs de nuit

Place de l’Eglise, Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Chanson française, variété française, rock français et rock international, musique pop… autant de styles pour débuter l’été en musique et faire vibrer la place de l’église.

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Place de l’Eglise, Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

French song, French variety, French and international rock, pop music? a whole range of styles to get the summer off to a musical start and get the church square buzzing.

L’événement Concert Les veilleurs de nuit Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-21 par Royan Atlantique