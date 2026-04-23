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Festival Ocean Side #3éme édition Belvédère (à coté du #saintgeorgesdedidonne) Saint-Georges-de-Didonne

Festival Ocean Side #3éme édition Belvédère (à coté du #saintgeorgesdedidonne) Saint-Georges-de-Didonne dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Belvédère (à coté du #saintgeorgesdedidonne)

Adresse : 136 Boulevard de la Côte de Beauté

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Festival Ocean Side #3éme édition

Belvédère (à coté du #saintgeorgesdedidonne) 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Une troisième édition de ce festival, organisée en partenariat avec le Conseil municipal des jeunes.
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Belvédère (à coté du #saintgeorgesdedidonne) 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

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English :

A third edition of this festival, organized in partnership with the Municipal Youth Council.

L’événement Festival Ocean Side #3éme édition Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique

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