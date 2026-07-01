Informations pratiques

Montroy

Concert Les vendredis de Montroy La Gitane

place Léon Robin Montroy Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Les vendredis de Montroy , soirée food trucks avec spectacle gratuit.

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place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine associationcape17@gmail.com

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English :

%AB Fridays in Montroy %BB, food truck night with a free show.

L’événement Concert Les vendredis de Montroy La Gitane Montroy a été mis à jour le 2026-07-03 par Nous La Rochelle