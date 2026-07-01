AGENDA · Montroy
Concert Les vendredis de Montroy La Gitane Montroy
vendredi 10 juillet 2026 · Montroy
Informations pratiques
Montroy
Concert Les vendredis de Montroy La Gitane
place Léon Robin Montroy Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Les vendredis de Montroy , soirée food trucks avec spectacle gratuit.
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place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine associationcape17@gmail.com
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English :
%AB Fridays in Montroy %BB, food truck night with a free show.
L’événement Concert Les vendredis de Montroy La Gitane Montroy a été mis à jour le 2026-07-03 par Nous La Rochelle
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