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AGENDA · Montroy

Concert Les vendredis de Montroy La Gitane Montroy

vendredi 10 juillet 2026 · Montroy

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
place Léon Robin
Ville
17220 Montroy
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montroy

Concert Les vendredis de Montroy La Gitane

place Léon Robin Montroy Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Les vendredis de Montroy , soirée food trucks avec spectacle gratuit.
  .

place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   associationcape17@gmail.com

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English :

%AB Fridays in Montroy %BB, food truck night with a free show.

L’événement Concert Les vendredis de Montroy La Gitane Montroy a été mis à jour le 2026-07-03 par Nous La Rochelle

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