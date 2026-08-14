AGENDA · Montroy
Concert Les Vendredis de Montroy Place du village Montroy
vendredi 14 août 2026 · Place du village · Montroy
Informations pratiques
Montroy
Concert Les Vendredis de Montroy
Place du village Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Vendredis de Montroy 14 août Soirée années 80 DJ Mister Maë
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Place du village Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine associationcape17@gmail.com
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English :
Montroy Fridays: August 14—’80s Night: DJ Mister Ma%EB
L’événement Concert Les Vendredis de Montroy Montroy a été mis à jour le 2026-08-03 par Nous La Rochelle
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