Concert Les Vendredis de Montroy Place du village Montroy

Informations pratiques

Montroy

Concert Les Vendredis de Montroy

Place du village Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Vendredis de Montroy 14 août Soirée années 80 DJ Mister Maë

.

Place du village Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine associationcape17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Montroy Fridays: August 14—’80s Night: DJ Mister Ma%EB

L’événement Concert Les Vendredis de Montroy Montroy a été mis à jour le 2026-08-03 par Nous La Rochelle