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AGENDA · Montroy

Concert Les Vendredis de Montroy Place du village Montroy

vendredi 14 août 2026 · Place du village · Montroy

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place du village
Adresse
Place Léon Robin
Ville
17220 Montroy
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montroy

Concert Les Vendredis de Montroy

Place du village Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Vendredis de Montroy 14 août Soirée années 80 DJ Mister Maë
  .

Place du village Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   associationcape17@gmail.com

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English :

Montroy Fridays: August 14—’80s Night: DJ Mister Ma%EB

L’événement Concert Les Vendredis de Montroy Montroy a été mis à jour le 2026-08-03 par Nous La Rochelle

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