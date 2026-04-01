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Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot Place du Général de Gaulle Val-de-Scie

Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot Place du Général de Gaulle Val-de-Scie samedi 25 avril 2026.

Lieu : Place du Général de Gaulle

Adresse : Collégiale Notre Dame d'Auffay

Ville : 76720 Val-de-Scie

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Val-de-Scie

Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot

Place du Général de Gaulle Collégiale Notre Dame d’Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Concert solidaire L’espoir de Patrick vaincre la maladie de Charcot

Nous avons le plaisir de vous inviter à ce concert, organisé par Patrick TESSON, en soutien à la recherche sur la maladie de Charcot.

Dans le cadre unique de la collégiale d’Auffay, laissez-vous emporter par la chorale de gospel, Lalonde gospel, et l’ensemble de sonneurs de trompes de chasse Les échos de Luneray qui animeront la soirée.

Une intervention du Docteur Zourdani, neurologue au CHU de Rouen est prévue au cours de la soirée.

Ensemble, faisons avancer la recherche !

Les personnes qui le souhaitent pourront faire un don au profit de l’ARSLA (Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique).
Sur place dons possibles par chèque ou en espèces
En ligne faites un don en toute sécurité via le lien dédié à cette soirée
https://www.helloasso.com/associations/arsla/collectes/l-espoir-de-patrick-vaincre-la-maladie-de-charcot

Sans réservation.   .

Place du Général de Gaulle Collégiale Notre Dame d’Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie   pagn.tesson@orange.fr

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English : Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot

L’événement Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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