Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot Place du Général de Gaulle Val-de-Scie
Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot Place du Général de Gaulle Val-de-Scie samedi 25 avril 2026.
Val-de-Scie
Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot
Place du Général de Gaulle Collégiale Notre Dame d’Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert solidaire L’espoir de Patrick vaincre la maladie de Charcot
Nous avons le plaisir de vous inviter à ce concert, organisé par Patrick TESSON, en soutien à la recherche sur la maladie de Charcot.
Dans le cadre unique de la collégiale d’Auffay, laissez-vous emporter par la chorale de gospel, Lalonde gospel, et l’ensemble de sonneurs de trompes de chasse Les échos de Luneray qui animeront la soirée.
Une intervention du Docteur Zourdani, neurologue au CHU de Rouen est prévue au cours de la soirée.
Ensemble, faisons avancer la recherche !
Les personnes qui le souhaitent pourront faire un don au profit de l’ARSLA (Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique).
Sur place dons possibles par chèque ou en espèces
En ligne faites un don en toute sécurité via le lien dédié à cette soirée
https://www.helloasso.com/associations/arsla/collectes/l-espoir-de-patrick-vaincre-la-maladie-de-charcot
Sans réservation. .
Place du Général de Gaulle Collégiale Notre Dame d’Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie pagn.tesson@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot
L’événement Concert L’Espoir de Patrick Vaince la maladie de Charcot Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Val-de-Scie (Seine-Maritime)
- Stage d’éco-vannerie papier Salle des Associations Val-de-Scie 17 avril 2026
- 11ème Salon de la Gastronomie et du bien-être Salle des Fêtes Val-de-Scie 25 avril 2026
- Les Jacquemarts Val-de-Scie Seine-Maritime 1 mai 2026
- Circuit du pressoir Val-de-Scie Seine-Maritime 1 mai 2026
- Les Jacquemarts à VTT Val-de-Scie Seine-Maritime 1 mai 2026