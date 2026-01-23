Stage d’éco-vannerie papier Salle des Associations Val-de-Scie

Stage d’éco-vannerie papier

Salle des Associations Rue Georges Pompidou, Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

2026-02-20 2026-02-27 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-07-17

L’association Passe-Temps vous propose de participer à un stage de Vannerie papier!

Donnez une 2ème vie à des magazines…

Une créatrice vous dévoile tous les secrets pour transformer des pages de journaux en pailles à tisser.

Puis elle vous apprend à les utiliser pour réaliser des objets du quotidien selon la technique de la vannerie traditionnelle. Tout le matériel est fourni.

Séances 14h-17h et ou 17h-20h.

Tout le matériel est fourni. .

