Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris Église Larochemillay
dimanche 20 septembre 2026 · Église · Larochemillay
Informations pratiques
Larochemillay
Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris
Église Le Bourg Larochemillay Nièvre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Concert à l’église Saint Pierre dans l’esprit de Notre Dame de Paris. 3 musiciens, écran géant et lecture du livre de Victor Hugo. Par l’ancien directeur du Théâtre Herbeteau de Paris. .
Église Le Bourg Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00
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English : Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris
L’événement Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris Larochemillay a été mis à jour le 2026-07-06 par Nièvre Attractive