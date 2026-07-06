Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris Église Larochemillay

Informations pratiques

Larochemillay

Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris

Église Le Bourg Larochemillay Nièvre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Concert à l’église Saint Pierre dans l’esprit de Notre Dame de Paris. 3 musiciens, écran géant et lecture du livre de Victor Hugo. Par l’ancien directeur du Théâtre Herbeteau de Paris. .

Église Le Bourg Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00

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English : Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris

L’événement Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris Larochemillay a été mis à jour le 2026-07-06 par Nièvre Attractive