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Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris Église Larochemillay

dimanche 20 septembre 2026 · Église · Larochemillay

Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris Église Larochemillay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Église
Adresse
Le Bourg
Ville
58370 Larochemillay
Département
Nièvre
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Larochemillay

Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris

Église Le Bourg Larochemillay Nièvre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Concert à l’église Saint Pierre dans l’esprit de Notre Dame de Paris. 3 musiciens, écran géant et lecture du livre de Victor Hugo. Par l’ancien directeur du Théâtre Herbeteau de Paris.   .

Église Le Bourg Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 

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English : Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris

L’événement Concert L’Esprit de Notre-Dame de Paris Larochemillay a été mis à jour le 2026-07-06 par Nièvre Attractive

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