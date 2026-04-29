Cléon-d’Andran

Concert Lézards nouveaux

Salle polyvalente du collège Olivier de Serres Cléon-d’Andran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

En s’associant au projet musical Picturophonie, les peintures comme vous ne les avez jamais entendues , la classe d’improvisation du Conservatoire de Montélimar se prête ainsi au jeu de l’illustration d’une œuvre visuelle par le son.

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Salle polyvalente du collège Olivier de Serres Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

By joining forces with the musical project Picturophonie, paintings as you’ve never heard them before , the Montélimar Conservatoire’s improvisation class lends itself to the game of illustrating a visual work with sound.

L’événement Concert Lézards nouveaux Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération