Concert L’heure bleue Chambray-lès-Tours

Concert L’heure bleue Chambray-lès-Tours samedi 24 janvier 2026.

Concert L’heure bleue

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

Date(s) :

2026-01-24

La Médiathèque de Chambray-lès-Tours accueille Yohna Saïdé pour un moment chanson folk et poésie.

L’Heure Bleue est le carnet de chansons et de poèmes intimes de Yohna Saïdé. Les récits naviguent à la croisée des mondes intérieurs …

La Médiathèque de Chambray-lès-Tours accueille Yohna Saïdé pour un moment chanson folk et poésie.

L’Heure Bleue est le carnet de chansons et de poèmes intimes de Yohna Saïdé. Les récits naviguent à la croisée des mondes intérieurs à une heure où se confondent le bleu naissant de la nuit et le rouge vif de la fin du jour…

Dans cet univers onirique teinté de questionnements, de voyages à contresens, Yohna Saïdé cherche encore et toujours sa place et invite le public à entrer dans ce monde introspectif, poétique et surréaliste.

Textes, composition, récitation, arrangements Yohna Saïdé

Réservations à partir du 23 décembre 2025. .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

English :

The Médiathèque de Chambray-lès-Tours welcomes Yohna Saïdé for an evening of folk songs and poetry.

L’Heure Bleue is Yohna Saïdé’s book of intimate songs and poems. The stories sail at the crossroads of inner worlds …

German :

Die Mediathek in Chambray-lès-Tours empfängt Yohna Saïdé für einen Moment des Folk-Chansons und der Poesie.

L’Heure Bleue ist Yohna Saidés Notizbuch mit intimen Liedern und Gedichten. Die Erzählungen segeln an der Kreuzung der inneren Welten …

Italiano :

La biblioteca multimediale di Chambray-lès-Tours accoglie Yohna Saïdé per una serata di canti e poesie popolari.

L’Heure Bleue è il diario di Yohna Saïdé fatto di canzoni e poesie intime. Le storie sono ambientate all’incrocio di mondi interiori …

Espanol :

La mediateca de Chambray-lès-Tours recibe a Yohna Saïdé para una velada de canciones populares y poesía.

L’Heure Bleue es el diario de canciones y poemas íntimos de Yohna Saïdé. Las historias se desarrollan en la encrucijada de mundos interiores …

L’événement Concert L’heure bleue Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT 37