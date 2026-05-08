Concert L’Histoire d’un Arménien Quévert
Concert L’Histoire d’un Arménien Quévert vendredi 8 mai 2026.
Quévert
Concert L’Histoire d’un Arménien
Chapelle Sainte-Anne du Rocher Quévert Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Organisé par la municipalité
Au programme L’Histoire d’un Arménien (écrit par Lilit Danielyan) avec Lilit Danielyan, piano-voix et Tigran Karapetyan, duduk.
Embarquez pour un voyage musical à travers les siècles, mettant en lumière la richesse du patrimoine arménien du 4º siècle à nos jours grâce à une sélection de mélodies folkloriques, chants traditionnels et arrangements originaux. Une immersion sensible dans l’histoire et l’identité culturelle arménienne avec pour fil rouge l’histoire d’une vie d’un arménien, le grand-père de Lilit Danielyan . .
Chapelle Sainte-Anne du Rocher Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 81 80
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English :
L’événement Concert L’Histoire d’un Arménien Quévert a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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