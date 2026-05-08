Quévert

Concert L’Histoire d’un Arménien

Chapelle Sainte-Anne du Rocher Quévert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Organisé par la municipalité

Au programme L’Histoire d’un Arménien (écrit par Lilit Danielyan) avec Lilit Danielyan, piano-voix et Tigran Karapetyan, duduk.

Embarquez pour un voyage musical à travers les siècles, mettant en lumière la richesse du patrimoine arménien du 4º siècle à nos jours grâce à une sélection de mélodies folkloriques, chants traditionnels et arrangements originaux. Une immersion sensible dans l’histoire et l’identité culturelle arménienne avec pour fil rouge l’histoire d’une vie d’un arménien, le grand-père de Lilit Danielyan . .

Chapelle Sainte-Anne du Rocher Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 81 80

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English :

L’événement Concert L’Histoire d’un Arménien Quévert a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme