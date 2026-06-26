Sampigny-lès-Maranges

Concert L’Imprimeur de Dürer, consort Mirabile

Eglise Saint-Martin Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le Consort Mirabile est un ensemble vocal et instrumental spécialisé dans la musique de la Renaissance. Ils vous proposent de découvrir leur nouveau programme, dont le titre L’Imprimeur de Dürer, évoque la figure de Hieronymus Formschneider (env 1485-1556).

Formschneider était un graveur sur bois d’une grande virtuosité, qui a notamment collaboré avec Albrecht Dürer. La renommée de Formschneider était telle que son atelier à Nuremberg était fréquemment visité par l’empereur Maximilien en personne.

Après la mort de Dürer, il se lance dans l’impression musicale en collaboration avec l’éditeur Hans Ott et publie entre 1534 et 1555 un nombre considérable de pièces aussi bien profanes que sacrées, de compositeurs tels que Heinrich Isaac, Ludwig Senfl, Josquin Desprez, mais aussi Cristobal de Morales, Thomas Crequillon, Nicolas Gombert…

Au programme de cette soirée

18h présentation du concert avec les artistes du concert Mirabile, Nuremberg en 1534. 19h apéritif dînatoire sur la place de l’église ( buvette et petite restauration locale sur place).

20h concert L’Imprimeur de Dürer du consort Mirabile. .

Eglise Saint-Martin Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 51 54 55 abburra.stephanie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert L’Imprimeur de Dürer, consort Mirabile

L’événement Concert L’Imprimeur de Dürer, consort Mirabile Sampigny-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I