Concert Lion’s law (punk) La Loco Quimperlé

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 02:00:00

2026-05-23

LION’S LAW

Lion’s Law s’inscrit sans nul doute comme un des groupes phares de la scène Punk actuelle. Le groupe n’a eu de cesse de se produire aux quatre coins du monde tantôt en tant que tête d’affiche des grands festivals Oi! et Punk, tantôt en tant que support de tournées de groupes comme Terror, The Exploited, et bien d’autres…

Insatiables, inarrêtables, de véritables machines ! Il n’y a pas de frontières quand on parle de Lion’s Law. Mélangez des classiques de la Oi!, de streetpunk, de hardcore, ajoutez des saveurs délicates de poings levés et de chants redoutables et vous obtenez l’essence même de la musique de Lion’s Law !

BREAKOUT

BREAKOUT compte parmi les fers de lance européens d’un punk fortement influencé par les scènes américaine et anglaise, aussi bien dans la musique que dans le look.

Les concerts du groupe se distinguent par un punk rapide et agressif, sans jamais oublier d’y mêler de la mélodie et une bonne dose de chœurs pour faire chanter la fosse , le tout porté par une passion sans faille. BREAKOUT a ainsi acquis une reconnaissance internationale bien au-delà des frontières françaises, comme en témoignent ses nombreuses tournées à travers l’Europe et le reste du monde.

Avec leur nouvel album Fight or Fall , le groupe prouve qu’il a encore beaucoup à offrir et qu’il est plus prêt que jamais à mettre le feu sur scène !!!

