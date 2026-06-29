Concert littéraire Entre lignes et portées Médiathèque la MéMo Monein samedi 25 juillet 2026.

Monein

Concert littéraire Entre lignes et portées

Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert des élèves dans le cadre du Stage Musique instrumentale à Monein . .

Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine casteraa@gmail.com

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English : Concert littéraire Entre lignes et portées

L’événement Concert littéraire Entre lignes et portées Monein a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn