UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert littéraire Entre lignes et portées Médiathèque la MéMo Monein

Concert littéraire Entre lignes et portées Médiathèque la MéMo Monein

Concert littéraire Entre lignes et portées Médiathèque la MéMo Monein samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque la MéMo
Adresse
16 place Henri Lacabanne
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Monein

Concert littéraire Entre lignes et portées

Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concert des élèves dans le cadre du Stage Musique instrumentale à Monein .   .

Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   casteraa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert littéraire Entre lignes et portées

L’événement Concert littéraire Entre lignes et portées Monein a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Monein (Pyrénées-Atlantiques)