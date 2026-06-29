Concert littéraire Entre lignes et portées Médiathèque la MéMo Monein
Concert littéraire Entre lignes et portées Médiathèque la MéMo Monein samedi 25 juillet 2026.
Monein
Concert littéraire Entre lignes et portées
Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert des élèves dans le cadre du Stage Musique instrumentale à Monein . .
Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine casteraa@gmail.com
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English : Concert littéraire Entre lignes et portées
L’événement Concert littéraire Entre lignes et portées Monein a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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