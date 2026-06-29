UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue Monein

Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue Monein

Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue Monein jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Eglise St-Girons
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Monein

Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue

Eglise St-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Avec Pascal JEAN (Hautbois) et Tobbias AUER (Orgue).
Au programme des œuvres de compositeurs renommés tels que Jean-Baptiste Loeillet, Felix Mendelssohn, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, ainsi que des pièces de Louis Raffy et José Urteaga.

Billetterie en ligne à partir du 25 juin. Clôture de la billetterie en ligne le 22 juillet à 18h.   .

Eglise St-Girons Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue

L’événement Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Monein (Pyrénées-Atlantiques)