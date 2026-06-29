Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue Monein jeudi 23 juillet 2026.

Monein

Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue

Eglise St-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Avec Pascal JEAN (Hautbois) et Tobbias AUER (Orgue).

Au programme des œuvres de compositeurs renommés tels que Jean-Baptiste Loeillet, Felix Mendelssohn, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, ainsi que des pièces de Louis Raffy et José Urteaga.

Billetterie en ligne à partir du 25 juin. Clôture de la billetterie en ligne le 22 juillet à 18h. .

Eglise St-Girons Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40

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English : Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue

L’événement Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn