Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue Monein
Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue Monein jeudi 23 juillet 2026.
Monein
Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue
Eglise St-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Avec Pascal JEAN (Hautbois) et Tobbias AUER (Orgue).
Au programme des œuvres de compositeurs renommés tels que Jean-Baptiste Loeillet, Felix Mendelssohn, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, ainsi que des pièces de Louis Raffy et José Urteaga.
Billetterie en ligne à partir du 25 juin. Clôture de la billetterie en ligne le 22 juillet à 18h. .
Eglise St-Girons Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40
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English : Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue
L’événement Route des Orgues en Béarn Concert Hautbois et Orgue Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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