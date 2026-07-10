Concert Little Peter & The Mellowstones Saint-Vaast-la-Hougue
dimanche 25 octobre 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue
Informations pratiques
Saint-Vaast-la-Hougue
Concert Little Peter & The Mellowstones
Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Festival des passeurs de blues.
Little Peter & the Mellowtones est la fusion de l’univers musical de trois artistes charismatiques de la scène toulousaine. Les solos virtuoses de Peter Cayla dit Little Peter passionné de Texas Blues et de Chicago Blues, rappellent immédiatement le génie de Stevie Ray Vaughan.
En 1ère partie le duo manchois énergique et talentueux de rock folk MANNHEIM (Finaliste du TREMPLIN BLUES EN HERBE 2025). .
Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 37 30 55 98
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English : Concert Little Peter & The Mellowstones
L’événement Concert Little Peter & The Mellowstones Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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