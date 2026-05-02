Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert live La Colo&Co La Colo&Co Dolus-d’Oléron

Concert live La Colo&Co La Colo&Co Dolus-d’Oléron vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : La Colo&Co

Adresse : 12 grande rue au bourg

Ville : 17550 Dolus-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Dolus-d’Oléron

Concert live La Colo&Co

La Colo&Co 12 grande rue au bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-03

Concert live
  .

La Colo&Co 12 grande rue au bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 67 65 79  josselin@priour.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Live concert

Live concert

L’événement Concert live La Colo&Co Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime)