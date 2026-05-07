Dolus-d’Oléron

Marché du matin en musique

Place Simone-Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le Marché en musique anime tout l’été les mercredis matins de Dolus dès 10h30. Entre produits frais et concerts en plein air, cet événement convivial offre une expérience mêlant découverte musicale et plaisir du marché !

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Place Simone-Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 23 15 02 mairie@dolusoleron.fr

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English :

All summer long, the Marché en musique brings Dolus? Wednesday mornings to life, starting at 10:30 am. From fresh produce to open-air concerts, this friendly event offers a blend of musical discovery and market enjoyment!

L’événement Marché du matin en musique Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes