Festival BD Oléron 2ème édition La Colo&co Dolus-d’Oléron lundi 8 juin 2026.
Début : 2026-06-08 10:00:00
fin : 2026-06-14 23:30:00
2026-06-08
BD Oléron Tour du 8 au 12 juin (St-Denis, St-Pierre, Le Château,Dolus) bibliothèque ambulante, concerts, ciné plein air, expo. Week-end auteurs de renom, dédicaces, rencontres, ateliers, expos, concerts.
La Colo&co 12 Grande rue au bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 25 91 97 sarahpayenphoto@gmail.com
English : Festival BD Oléron 2nd edition
BD Oléron Tour from June 8 to 12 (St-Denis, St-Pierre, Le Château,Dolus): mobile library, concerts, open-air cinema, exhibition. Weekend: renowned authors, signings, meetings, workshops, exhibitions, concerts.
