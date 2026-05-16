Art et nature se rencontrent Site de la Baudissière Dolus-d’Oléron
Art et nature se rencontrent Site de la Baudissière Dolus-d’Oléron lundi 8 juin 2026.
Dolus-d’Oléron
Art et nature se rencontrent
Site de la Baudissière Cabane Ostreicole 8bis La Baudissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Exposition d’aquarelles à la Baudissière dans une authentique cabane ostréicole. Une aquarelliste confirmée présentera une sélection de ses oeuvres aux côtés d’une jeune herboriste bio proposant ses créations naturelles artisanales. Entrée libre.
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Site de la Baudissière Cabane Ostreicole 8bis La Baudissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 69 16 michele-franco@orange.fr
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English : Art meets nature
Watercolor exhibition at La Baudissière in an authentic oyster hut. An established watercolorist will present a selection of her work, alongside a young organic herbalist offering her natural, hand-crafted creations. Free admission.
L’événement Art et nature se rencontrent Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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