Découverte du marais de la Perroche Les Grissotières Dolus-d’Oléron

Découverte du marais de la Perroche

Les Grissotières Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:00:00

fin : 2026-05-21 12:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Randonnez dans un des rares marais d’eau douce de l’île d’Oléron où différents usages cohabitent de la diversité des acteurs et à la diversité du vivant.

Les Grissotières Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 37 54 maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr

English :

Hike through one of the rare freshwater marshes on the island of Oleron, where different uses coexist: from the diversity of players to the diversity of living things.

