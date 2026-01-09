Découverte du marais de la Perroche Les Grissotières Dolus-d’Oléron
Découverte du marais de la Perroche Les Grissotières Dolus-d’Oléron jeudi 21 mai 2026.
Découverte du marais de la Perroche
Les Grissotières Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-05-21 09:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00
2026-05-21
Randonnez dans un des rares marais d’eau douce de l’île d’Oléron où différents usages cohabitent de la diversité des acteurs et à la diversité du vivant.
Les Grissotières Le Marais aux Oiseaux Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 37 54 maraisauxoiseaux@charente-maritime.fr
English :
Hike through one of the rare freshwater marshes on the island of Oleron, where different uses coexist: from the diversity of players to the diversity of living things.
L’événement Découverte du marais de la Perroche Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime