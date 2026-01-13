Festival Tangoleron Milonga avec DJ Salle des fêtes Dolus-d’Oléron

Festival Tangoleron Milonga avec DJ

Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Milonga avec DJ P. Savin dans le cadre du festival Tangoléron qui se déroule sur l’Ile d’Oléron du 30 avril au 3 mai 2026.

.

Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 02 57 tangoleron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Tangoleron: Lily of the Valley Milonga

Milonga with DJ P. Savin as part of the Tangoléron festival taking place on the Ile d’Oléron from April 30 to May 3, 2026.

L’événement Festival Tangoleron Milonga avec DJ Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes