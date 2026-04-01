Marché de créateur.ices & vide dressing/grenier La Colo&Co Dolus-d’Oléron
Marché de créateur.ices & vide dressing/grenier La Colo&Co Dolus-d’Oléron samedi 25 avril 2026.
Dolus-d’Oléron
Marché de créateur.ices & vide dressing/grenier
La Colo&Co 12 grande rue au bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Marché de créateur.ices, vide dressing/grenier toute la journée à La Colo&Co
.
La Colo&Co 12 grande rue au bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 94 84 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Designer’s market & dressing room/garage sale
Designer market, dressing room/garage sale all day at La Colo&Co
L’événement Marché de créateur.ices & vide dressing/grenier Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Fête du Levant Dolus-d’Oléron 18 avril 2026
- Vide-Grenier Les Jardins Solidaires de Dolus Mairie de Dolus d’Oléron Place Simone Veil 17550 Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron 19 avril 2026
- Ô bois d’Anga Les Grissotières Dolus-d’Oléron 22 avril 2026
- Le Printemps du Marais Dolus-d’Oléron 23 avril 2026
- Festival Tangoleron Milonga d’ouverture avec DJ. Salle des fêtes Dolus-d’Oléron 1 mai 2026