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Marché de créateur.ices & vide dressing/grenier La Colo&Co Dolus-d’Oléron

Marché de créateur.ices & vide dressing/grenier La Colo&Co Dolus-d’Oléron samedi 25 avril 2026.

Lieu : La Colo&Co

Adresse : 12 grande rue au bourg

Ville : 17550 Dolus-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Dolus-d’Oléron

Marché de créateur.ices & vide dressing/grenier

La Colo&Co 12 grande rue au bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Marché de créateur.ices, vide dressing/grenier toute la journée à La Colo&Co
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La Colo&Co 12 grande rue au bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 94 84 07 

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English : Designer’s market & dressing room/garage sale

Designer market, dressing room/garage sale all day at La Colo&Co

L’événement Marché de créateur.ices & vide dressing/grenier Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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