Fête du Levant Dolus-d’Oléron
Fête du Levant Dolus-d’Oléron samedi 18 avril 2026.
Dolus-d’Oléron
Fête du Levant
Salle des fêtes de Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
La salle des fêtes de Dolus-d’Oléron devient un lieu vivant, traversée de gestes, de couleurs, de voix et de découvertes. On y circule d’un atelier à l’autre comme on tourne les pages d’un livre.
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Salle des fêtes de Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mareesdelectures@gmail.com
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English : Levant Festival
The village hall in Dolus-d?Oléron becomes a living space, full of gestures, colors, voices and discoveries. We move from one workshop to the next as we turn the pages of a book.
L’événement Fête du Levant Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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