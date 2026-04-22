Exposition photographique Alentours La Colo&Co Dolus-d’Oléron
Exposition photographique Alentours La Colo&Co Dolus-d’Oléron vendredi 1 mai 2026.
Dolus-d’Oléron
Exposition photographique Alentours
La Colo&Co 12 grande Rue au Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-01
Une exposition comme une invitation à ralentir et à porter un autre regard sur ce qui nous entoure.
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La Colo&Co 12 grande Rue au Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 77 24 69 agathe.ferrandez@hotmail.com
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English : Photographic exhibition Alentours
This exhibition is an invitation to slow down and take a fresh look at our surroundings.
L’événement Exposition photographique Alentours Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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