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Exposition photographique Alentours La Colo&Co Dolus-d’Oléron

Exposition photographique Alentours La Colo&Co Dolus-d’Oléron vendredi 1 mai 2026.

Lieu : La Colo&Co

Adresse : 12 grande Rue au Bourg

Ville : 17550 Dolus-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif :

Dolus-d’Oléron

Exposition photographique Alentours

La Colo&Co 12 grande Rue au Bourg Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-01

Une exposition comme une invitation à ralentir et à porter un autre regard sur ce qui nous entoure.
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La Colo&Co 12 grande Rue au Bourg Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 77 24 69  agathe.ferrandez@hotmail.com

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English : Photographic exhibition Alentours

This exhibition is an invitation to slow down and take a fresh look at our surroundings.

L’événement Exposition photographique Alentours Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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