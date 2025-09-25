Concert Live La musique du Roi Lion Espace Robert Hossein Lourdes

Concert Live La musique du Roi Lion

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le 14 février 2026, à l’espace Robert Hossein à Lourdes, la musique du Roin Lion arrive en concert à partir de 20h

Plongez dans la musique inoubliable du Roi Lion lors d’un concert spectaculaire en direct ! Du chaleureux Can You Feel the Love

Tonight au joyeux Hakuna Matata , en passant par le puissant Circle of Life d’Elton John, c’est la célébration de l’une des histoires les plus emblématiques de Disney.

Présenté par des solistes vedettes des productions originales de Broadway et interprété par le célèbre Broadway Symphonic Orchestra & Choir, ce concert capture la magie, l’aventure et l’esprit des Terres de la Fierté.

Découvrez la magie de l’Afrique et la musique intemporelle qui a inspiré des générations

Achetez vos billets dès maintenant et faites partie de ce voyage extraordinaire au cœur de la savane. Star Entertainment GmbH

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

On February 14, 2026, at the Espace Robert Hossein in Lourdes, the music of Roin Lion arrives in concert from 8pm

Immerse yourself in the unforgettable music of The Lion King in a spectacular live concert! From the heart-warming « Can You Feel the Love?

Tonight » to the joyous « Hakuna Matata », via Elton John?s powerful « Circle of Life », this is a celebration of one of Disney?s most iconic stories.

Presented by star soloists from the original Broadway productions and performed by the renowned Broadway Symphonic Orchestra & Choir, this concert captures the magic, adventure and spirit of the Pride Lands.

Discover the magic of Africa and the timeless music that has inspired generations

Buy your tickets now and be part of this extraordinary journey to the heart of the savannah. Star Entertainment GmbH

Information and bookings via the contact details below.

German :

Am 14. Februar 2026 kommt im Espace Robert Hossein in Lourdes ab 20 Uhr die Musik des Roin Lion zum Konzert

Tauchen Sie bei einem spektakulären Live-Konzert in die unvergessliche Musik des Königs der Löwen ein! Vom herzlichen « »Can You Feel the Love

Tonight » » über das fröhliche « »Hakuna Matata » » bis hin zu Elton Johns kraftvollem « »Circle of Life » » wird hier eine der ikonischsten Disney-Geschichten gefeiert.

Präsentiert von Starsolisten aus Original-Broadway-Produktionen und dargeboten vom berühmten Broadway Symphonic Orchestra & Choir, fängt dieses Konzert die Magie, das Abenteuer und den Geist der Pride Lands ein.

Entdecken Sie die Magie Afrikas und die zeitlose Musik, die Generationen von Menschen inspiriert hat

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und werden Sie Teil dieser außergewöhnlichen Reise in die Savanne. Star Entertainment GmbH

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il 14 febbraio 2026, presso l’Espace Robert Hossein di Lourdes, la musica di Roin Lion sarà in concerto a partire dalle 20.00

Immergetevi nell’indimenticabile musica del Re Leone in uno spettacolare concerto dal vivo! Dal calore di « Can You Feel the Love

Tonight » alla gioiosa « Hakuna Matata », passando per la potente « Circle of Life » di Elton John, questa è una celebrazione di una delle storie più iconiche della Disney.

Presentato da solisti delle produzioni originali di Broadway ed eseguito dalla rinomata Broadway Symphonic Orchestra & Choir, questo concerto cattura la magia, l’avventura e lo spirito della Terra dell’Orgoglio.

Scoprite la magia dell’Africa e la musica senza tempo che ha ispirato generazioni

Acquistate subito i biglietti e partecipate a questo straordinario viaggio nel cuore della savana. Star Entertainment GmbH

Informazioni e prenotazioni tramite i recapiti riportati di seguito.

Espanol :

El 14 de febrero de 2026, en el Espace Robert Hossein de Lourdes, la música de Roin Lion estará en concierto a partir de las 20:00 horas

Sumérjase en la inolvidable música de El Rey León en un espectacular concierto en directo Desde la calidez de « Can You Feel the Love

Tonight » a la alegre « Hakuna Matata », pasando por la poderosa « Circle of Life » de Elton John, esta es una celebración de una de las historias más icónicas de Disney.

Presentado por solistas estrella de las producciones originales de Broadway e interpretado por la renombrada Broadway Symphonic Orchestra & Choir, este concierto captura la magia, la aventura y el espíritu del País del Orgullo.

Descubra la magia de África y la música atemporal que ha inspirado a generaciones

Compra ya tus entradas y forma parte de este extraordinario viaje al corazón de la sabana. Star Entertainment GmbH

Información y reservas a través de los datos de contacto que figuran a continuación.

L’événement Concert Live La musique du Roi Lion Lourdes a été mis à jour le 2025-09-25 par OT de Lourdes|CDT65