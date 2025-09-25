Concert Live Le Seigneur des Anneaux & le Hobbit Espace Robert Hossein Lourdes

Concert Live Le Seigneur des Anneaux & le Hobbit

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 16:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le 13 février 2026, à l’espace Robert Hossein à Lourdes, les musiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit arrivent en live à partir de 16h.

Les hobbits arrivent ! Découvrez pour la première fois la meilleure musique de Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux du Pouvoir — présentée par un invité vedette des films !

Profitez de l’univers musical unique de J.R.R. Tolkien dans un magnifique concert mettant en vedette la voix du légendaire acteur de Saroumane Sir Christopher Lee et de l’Orchestre et du Chœur de la Comté des sons menaçants du Mordor et de l’attaque stridente des Cavaliers noirs aux belles mélodies lyriques des Elfes.

Tout nouveau la musique de La guerre des Rohirrim , le nouveau film du Seigneur des anneaux et préquelle de Les Deux Tours ! Un invité vedette des films présente la meilleure musique de Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit et La guerre des Rohirrim Le concert .

Achetez vos billets dès maintenant, tant qu’ils sont disponibles ! Star Entertainment GmbH

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

On February 13, 2026, at the Espace Robert Hossein in Lourdes, music from The Lord of the Rings and The Hobbit arrives live from 4pm.

The hobbits are coming! Discover for the first time the best music from The Lord of the Rings, The Hobbit and The Rings of Power? presented by a guest star from the films!

Enjoy J.R.R. Tolkien?s unique musical universe in a magnificent concert featuring the voice of Saruman?s legendary actor Sir Christopher Lee and the Shire Orchestra and Choir: from the menacing sounds of Mordor and the shrill attack of the Black Riders to the beautiful lyrical melodies of the Elves.

All new: the music from « War of the Rohirrim », the new Lord of the Rings film and prequel to « The Two Towers »! A guest star from the films presents the best music from « The Lord of the Rings, The Hobbit and War of the Rohirrim? The Concert ».

Get your tickets now, while they’re still available! Star Entertainment GmbH

For information and reservations, please contact us at the address below.

German :

Am 13. Februar 2026 kommt im Espace Robert Hossein in Lourdes ab 16 Uhr die Musik von Der Herr der Ringe und Der Hobbit live an.

Die Hobbits kommen! Erleben Sie zum ersten Mal die beste Musik aus Der Herr der Ringe, Der Hobbit und Die Ringe der Macht ? präsentiert von einem Stargast aus den Filmen!

Genießen Sie die einzigartige musikalische Welt von J.R.R. Tolkien in einem großartigen Konzert mit der Stimme des legendären Saruman-Darstellers Sir Christopher Lee und dem Orchester und Chor des Auenlandes: von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der Schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben.

Ganz neu: die Musik aus « Der Krieg der Rohirrim », dem neuen Film des Herrn der Ringe und Prequel zu « Die zwei Türme »! Ein Stargast aus den Filmen präsentiert die beste Musik aus « Der Herr der Ringe, Der Hobbit und Der Krieg der Rohirrim? Das Konzert » vor.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets, solange sie noch verfügbar sind! Star Entertainment GmbH

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il 13 febbraio 2026, presso l’Espace Robert Hossein di Lourdes, le musiche de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit saranno eseguite dal vivo a partire dalle ore 16.00.

Gli Hobbit stanno arrivando! Scoprite per la prima volta le migliori musiche de Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Gli Anelli del Potere? presentate da una guest star dei film!

Godetevi l’universo musicale unico di J.R.R. Tolkien in un magnifico concerto con la voce del leggendario attore Saruman, Sir Christopher Lee, e l’Orchestra e il Coro della Contea: dai suoni minacciosi di Mordor e l’attacco stridente dei Cavalieri Neri alle splendide melodie liriche degli Elfi.

Tutte nuove: le musiche di « War of the Rohirrim », il nuovo film del Signore degli Anelli e prequel de « Le due torri »! Una guest star dei film presenta le migliori musiche de « Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e La Guerra dei Rohirrim? Il concerto ».

Acquistate subito i biglietti, finché sono ancora disponibili! Star Entertainment GmbH

Per informazioni e prenotazioni, contattateci utilizzando i dettagli sottostanti.

Espanol :

El 13 de febrero de 2026, en el Espace Robert Hossein de Lourdes, se interpretará en directo la música de El Señor de los Anillos y El Hobbit a partir de las 16.00 horas.

¡Llegan los hobbits! Descubra por primera vez la mejor música de El Señor de los Anillos, El Hobbit y Los Anillos del Poder… ¡presentada por una estrella invitada de las películas!

Disfruta del universo musical único de J.R.R. Tolkien en un magnífico concierto con la voz del legendario actor Saruman, Sir Christopher Lee, y la Orquesta y Coro de la Comarca: desde los amenazadores sonidos de Mordor y el estridente ataque de los Jinetes Negros hasta las bellas melodías líricas de los Elfos.

Toda una novedad: ¡la música de « La guerra de los Rohirrim », la nueva película de El Señor de los Anillos y precuela de « Las Dos Torres »! Una estrella invitada de las películas presenta la mejor música de « El Señor de los Anillos, El Hobbit y La Guerra de los Rohirrim? El concierto ».

Consigue ya tus entradas, ¡mientras estén disponibles! Star Entertainment GmbH

Para más información y reservas, póngase en contacto con nosotros a través de los datos que figuran a continuación.

L’événement Concert Live Le Seigneur des Anneaux & le Hobbit Lourdes a été mis à jour le 2025-09-25 par OT de Lourdes|CDT65