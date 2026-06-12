Concert Live Music au Domaine Terrasse de la boutique Louis Moreau Beine
Concert Live Music au Domaine Terrasse de la boutique Louis Moreau Beine vendredi 10 juillet 2026.
Beine
Concert Live Music au Domaine
Terrasse de la boutique Louis Moreau 2 Grande Rue Beine Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Le Domaine Louis Moreau vous propose un concert en compagnie du groupe New Moon , foodtruck sur place, sur réservation (places limitées). .
Terrasse de la boutique Louis Moreau 2 Grande Rue Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 69 44 boutique@louismoreau.com
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English : Concert Live Music au Domaine
L’événement Concert Live Music au Domaine Beine a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne