Concert Live Music au Domaine Terrasse de la boutique Louis Moreau Beine vendredi 10 juillet 2026.

Beine

Concert Live Music au Domaine

Terrasse de la boutique Louis Moreau 2 Grande Rue Beine Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le Domaine Louis Moreau vous propose un concert en compagnie du groupe New Moon , foodtruck sur place, sur réservation (places limitées). .

Terrasse de la boutique Louis Moreau 2 Grande Rue Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 69 44 boutique@louismoreau.com

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English : Concert Live Music au Domaine

L’événement Concert Live Music au Domaine Beine a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne