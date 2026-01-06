Concert Locomuerte (Thrash Punk Crossover Chicano) La Loco Quimperlé
Concert Locomuerte (Thrash Punk Crossover Chicano) La Loco Quimperlé vendredi 30 octobre 2026.
Concert Locomuerte (Thrash Punk Crossover Chicano)
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30 03:00:00
Date(s) :
2026-10-30
LocoMuerte est un groupe taillé pour la scène, avec déjà plus de 180 concerts au compteur en France et à l’étranger. LocoMuerte s’est fait un nom en délivrant des shows puissants pleins d’énergie positive qui emmènent toujours le public dans une fiesta de loco !
Depuis ses débuts, LocoMuerte propose une musique authentique, efficace et catchy qui fait mouche. Assez unique sur la scène française, leur crossover chicano aux influences80/90 rappelle des groupes tels que Suicidal Tendencies, Anthrax, Madball … Le chant enespagnol avec un flow mélangeant reggaeton et hardcore accentue la dynamique et legroove des titres pour donner à LocoMuerte un son très personnel et fédérateur
Le combo a partagé la scène avec des groupes comme SUICIDAL TENDENCIES, INFECTIOUS GROOVE, MADBALL, DOG EAT DOG, SKARHEAD, LOFOFORA, LOUDBLAST, BLACK BOMB A…
Alors les ami.e.s, prêt.e.s pour une fiesta de loco à La Loco ?!!!
https://youtu.be/o1iQ2l1bS-A?list=RDo1iQ2l1bS-A .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Locomuerte (Thrash Punk Crossover Chicano)
L’événement Concert Locomuerte (Thrash Punk Crossover Chicano) Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS