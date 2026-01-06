Concert Locomuerte (Thrash Punk Crossover Chicano) La Loco Quimperlé

Concert Locomuerte (Thrash Punk Crossover Chicano)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 03:00:00

Date(s) :

2026-10-30

LocoMuerte est un groupe taillé pour la scène, avec déjà plus de 180 concerts au compteur en France et à l’étranger. LocoMuerte s’est fait un nom en délivrant des shows puissants pleins d’énergie positive qui emmènent toujours le public dans une fiesta de loco !

Depuis ses débuts, LocoMuerte propose une musique authentique, efficace et catchy qui fait mouche. Assez unique sur la scène française, leur crossover chicano aux influences80/90 rappelle des groupes tels que Suicidal Tendencies, Anthrax, Madball … Le chant enespagnol avec un flow mélangeant reggaeton et hardcore accentue la dynamique et legroove des titres pour donner à LocoMuerte un son très personnel et fédérateur

Le combo a partagé la scène avec des groupes comme SUICIDAL TENDENCIES, INFECTIOUS GROOVE, MADBALL, DOG EAT DOG, SKARHEAD, LOFOFORA, LOUDBLAST, BLACK BOMB A…

Alors les ami.e.s, prêt.e.s pour une fiesta de loco à La Loco ?!!!

https://youtu.be/o1iQ2l1bS-A?list=RDo1iQ2l1bS-A .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

