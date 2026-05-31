Concert, Logis des Piliers, Fontaine-le-Comte
Concert, Logis des Piliers, Fontaine-le-Comte dimanche 20 septembre 2026.
Concert Dimanche 20 septembre, 17h00 Logis des Piliers Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Concert par l’ensemble vocal du Bois d’Amour.
Au programme, des mélodies françaises pour chœur et piano.
Logis des Piliers Les piliers, 86240 Fontaine-le-Comte Fontaine-le-Comte 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0789604535 Logis XVII eme siecle parking 200 places
Concert par l’ensemble vocal du Bois d’Amour.
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