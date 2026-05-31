Concert, Logis des Piliers, Fontaine-le-Comte

Concert Dimanche 20 septembre, 17h00 Logis des Piliers Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Concert par l’ensemble vocal du Bois d’Amour.

Au programme, des mélodies françaises pour chœur et piano.

Logis des Piliers Les piliers, 86240 Fontaine-le-Comte Fontaine-le-Comte 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0789604535 Logis XVII eme siecle parking 200 places

Concert par l’ensemble vocal du Bois d’Amour.