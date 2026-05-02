concert Lo’Jo Musiques du monde Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron
concert Lo’Jo Musiques du monde Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron jeudi 20 août 2026.
Dolus-d’Oléron
concert Lo’Jo Musiques du monde Théâtre d’Ardoise
Route de Bellevue Chenal d’Arceau Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Lo’Jo est un groupe très connu par ceux qui les connaissent… Pour beaucoup, ce sera une découverte mais nous savons que vous nous faites confiance: vous serez surpris et ravis et vous pourrez dire c’était super, je les ai vus au Théâtre d’Ardoise !
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Route de Bellevue Chenal d’Arceau Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : concert: Lo’Jo World music
Lo’Jo is a well-known band to those who know them… For many, it will be a discovery, but we know that you trust us: you’ll be surprised and delighted, and you’ll be able to say: It was great, I saw them at the Théâtre d’Ardoise !
L’événement concert Lo’Jo Musiques du monde Théâtre d’Ardoise Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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