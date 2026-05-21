Concert Lonely Heart club Band Montpon-Ménestérol
Concert Lonely Heart club Band Montpon-Ménestérol vendredi 24 juillet 2026.
Montpon-Ménestérol
Concert Lonely Heart club Band
Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert Lonely Heart Band reprises des Beatles à 21h30 à la Base de Loisirs de Chandos. Gratuit.
Restauration et buvette sur place
06 07 87 81 78 .
Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78
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English : Concert Lonely Heart club Band
L’événement Concert Lonely Heart club Band Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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