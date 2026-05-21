Montpon-Ménestérol

Concert Lonely Heart club Band

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert Lonely Heart Band reprises des Beatles à 21h30 à la Base de Loisirs de Chandos. Gratuit.

Restauration et buvette sur place

06 07 87 81 78 .

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78

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English : Concert Lonely Heart club Band

L’événement Concert Lonely Heart club Band Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord