Concert L’Opium du peuple et Grassman vs Bigfoot La Loco Quimperlé

Concert L’Opium du peuple et Grassman vs Bigfoot

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 02:00:00

2026-04-18

17 ans d’existence, 6 albums pieds au plancher, OPIUM DU PEUPLE continue de passer la chanson française au crash-test rock and roll.

Jamais lassés de déconstruire les standards de la variété pour les customiser façon métal ou punk- rock, les trois lead-singers appuyés par la mécanique chirurgicale des quatre musiciens, touchent leur cible à chaque morceau.

En première partie Grassman vs Bigfoot

Grassman vs Bigfoot, c’est un duo qui existe depuis 2015. Il est composé d’Étienne Grass et de Lionel Mauguen.

Ils puisent leurs influences aussi bien dans le blues du delta, le proto punk des 50’s 60’s, que dans les dissonances chamaniques des musiques industrielles.

En résulte une musique primitive et répétitive menée par une batterie minimaliste, des guitares rockab’ rouillées et une voix scandée et rocailleuse !

https://www.youtube.com/watch?v=dumuAGvK7-Y&ab_channel=OpiumDuPeuple .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

