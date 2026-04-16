Concert Lorec Boulic: musique vagabonde Pub An Sibin Spézet

Spézet

Concert Lorec Boulic: musique vagabonde

Pub An Sibin 6 rue Eugène Hénaff Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Pub An Sibin de Spézet, vous propose le concert de Lorec et Boulic: musique vagabonde

Samedi 18 avril en prix libre au Pub An Sibin .

Pub An Sibin 6 rue Eugène Hénaff Spézet 29540 Finistère Bretagne

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English : Concert Lorec Boulic: musique vagabonde

L’événement Concert Lorec Boulic: musique vagabonde Spézet a été mis à jour le 2026-04-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou