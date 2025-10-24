Faites de la Montagne 2025

Place de l’église Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

20 ans (déjà) que la gavotte montagne est mise à l’honneur, chaque année, au mois de juin, à Spézet. 20 ans de concours de sonneurs et de kan ha diskan. 20 ans de fête, de musique, de danse, d’animation… On fête ça en 2026 avec trois jours de festivités, notez bien les dates dans vos agendas !

> Concours de sonneurs qualificatif en terroir montagne pour la finale du championnat de Bretagne des sonneurs à Gourin en septembre .

Place de l’église Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 87 95 35 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Faites de la Montagne 2025 Spézet a été mis à jour le 2025-10-21 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou