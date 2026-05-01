Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet Spézet
Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet Spézet samedi 30 mai 2026.
Spézet
Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet
Salle omnisport Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Bal des sapeurs-pompiers de Spézet
> porte ouvert de 14h à 18h (entrée gratuite et petite restauration sur place)
> Bal année 80
> 19h: début du bal
entrée grauite
Salle omnisport .
Salle omnisport Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 65
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English : Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet
L’événement Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-04-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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