Spézet

Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet

Salle omnisport Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Bal des sapeurs-pompiers de Spézet

> porte ouvert de 14h à 18h (entrée gratuite et petite restauration sur place)

> Bal année 80

> 19h: début du bal

entrée grauite

Salle omnisport .

Salle omnisport Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 65

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English : Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet

L’événement Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-04-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou