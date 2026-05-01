Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet Spézet

Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet Spézet samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle omnisport

Ville : 29540 Spézet

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Spézet

Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet

Salle omnisport Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Bal des sapeurs-pompiers de Spézet

> porte ouvert de 14h à 18h (entrée gratuite et petite restauration sur place)

> Bal année 80
> 19h: début du bal

entrée grauite

Salle omnisport   .

Salle omnisport Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet

L’événement Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-04-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

À voir aussi à Spézet (Finistère)