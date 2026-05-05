Spézet, étape sur le chemin de Compostelle, Chapelle de Notre-Dame du Krann, Spézet

Spézet, étape sur le chemin de Compostelle 26 – 28 juin Chapelle de Notre-Dame du Krann Finistère

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

La chapelle de Notre-Dame du Krann est célèbre pour son ensemble exceptionnel de vitraux et retables du XVIe siècle. Un vitrail dédié à saint Jacques retrace la légende de fondation de la basilique de Compostelle en Galice, pour les pélerins à partir des côtes nord de la Bretagne. L’association Compostelle Bretagne retrace en vingt panneaux l’histoire de ce grand pèlerinage européen et présente toutes les informations utiles pour se lancer aujourd’hui sur ce chemin, jalonné de sites patrimoniaux et de paysages magnifiques, où chacun, quelle que soit sa motivation, fait l’expérience de la spiritualité et de la fraternité.

Chapelle de Notre-Dame du Krann Spézet 29540 Spézet 29540 Finistère Bretagne

La chapelle de ND du Krann à Spézet compte parmi ses vitraux du XVIe siècle, une verrière consacrée à saint Jacques. Une exposition retrace l’histoire de ce pèlerinage, de Bretagne jusqu’en Galice. chemin de Compostelle chapelle de Notre-Dame du Krann

Claire Arlaux