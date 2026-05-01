Concert La Gaudriole Trio Rue Presbytère Spézet

Spézet

Concert La Gaudriole Trio

Rue Presbytère Ecole de musique Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dernier concert délocalisé de l’année ! Jazz Kreiz Breizh finit cette belle saison d’événements à Spézet, à l’école de musique Korn Boud.

Retrouvez le groupe La Gaudriole Trio pour un après-midi autour du blues.

Suite à un long week-end à jouer du Country Blues, échanger des références musicales, et partager des breuvages et ripailles en pagaille, Jack Titley (mandoline/chant) et Doniphan Laporte (guitare/chant) créèrent la Gaudriole. Un duo au départ en 2021, né de l’envie de chanter des perles de Doc Watson à Canned Heat en passant par le Memphis Jugband, mais aussi de magnifiques compositions de Doniphan. En 2025 le duo devient trio avec Gurvan Leray aux harmonicas qui vient mettre la cerise sur le gâteau de cette aventure Blues, Rock et Folk.

RDV le dimanche 31 mai à 17h (concert à 20h) à l’école de musique de Spézet

Rue Presbytère 29540 Spézet

Entrée 8€ 4€ pour les moins de 18 ans, membres de Jazz Kreiz Breizh et élèves de l’école de musique .

Rue Presbytère Ecole de musique Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 16 77 42

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English : Concert La Gaudriole Trio

L’événement Concert La Gaudriole Trio Spézet a été mis à jour le 2026-05-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou