Spézet

Conférence Le Renard Roux

5 rue Général De Gaulle Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Conférence Le Renard Roux: un canidé sauvage à l’histoire complexe

Nicolas Baron viendra parler du renard roux le vendredi 29 mai à 19h30 au 5 rue Charles de Gaulle à Spézet

> prix libre

> organisé par Da Lec’h All .

5 rue Général De Gaulle Spézet 29540 Finistère Bretagne

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English : Conférence Le Renard Roux

L’événement Conférence Le Renard Roux Spézet a été mis à jour le 2026-05-15 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou