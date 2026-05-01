Conférence Le Renard Roux Spézet
Conférence Le Renard Roux Spézet vendredi 29 mai 2026.
Spézet
Conférence Le Renard Roux
5 rue Général De Gaulle Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Conférence Le Renard Roux: un canidé sauvage à l’histoire complexe
Nicolas Baron viendra parler du renard roux le vendredi 29 mai à 19h30 au 5 rue Charles de Gaulle à Spézet
> prix libre
> organisé par Da Lec’h All .
5 rue Général De Gaulle Spézet 29540 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Le Renard Roux
L’événement Conférence Le Renard Roux Spézet a été mis à jour le 2026-05-15 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Spézet (Finistère)
- Bal et feux d’artifice pour les 50 ans des sapeurs-pompiers de Spézet Spézet 30 mai 2026
- Concert La Gaudriole Trio Rue Presbytère Spézet 31 mai 2026
- Faites de la Montagne 2025 Spézet 12 juin 2026
- Spézet, étape sur le chemin de Compostelle, Chapelle de Notre-Dame du Krann, Spézet 26 juin 2026
- VTT Roch Toullaeron Spézet 28 juin 2026