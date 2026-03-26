Concert Lormes Le bourg Lormes

Concert Lormes

Le bourg Eglise St Alban Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 23:59:00

Date(s) :

2026-07-31

Profitez d’un programme composé d’œuvres de Fauré, Kosma, Hieaux accompagné de Frédérique Cambreling, harpiste et Judith Derouin mezzo soprano. .

Le bourg Eglise St Alban Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 24 63 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Lormes

L’événement Concert Lormes Lormes a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs