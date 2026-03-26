Concert Lormes Le bourg Lormes
Concert Lormes Le bourg Lormes vendredi 31 juillet 2026.
Concert Lormes
Le bourg Eglise St Alban Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 23:59:00
Date(s) :
2026-07-31
Profitez d’un programme composé d’œuvres de Fauré, Kosma, Hieaux accompagné de Frédérique Cambreling, harpiste et Judith Derouin mezzo soprano. .
Le bourg Eglise St Alban Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 24 63 58
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English : Concert Lormes
L’événement Concert Lormes Lormes a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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