Informations pratiques

Taillebourg

Concert Los tres navigantes Les Quais de Taillebourg

Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Fermez les yeux vous êtes à Rio, à La Havane… ou simplement aux quais de Taillebourg.

Avec LOS TRÈS NAVIGANTES embarquez pour un voyage musical chaleureux et ensoleillé au coeur des musiques latino américaines.

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Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 28 lesquaisdetaillebourg@orange.fr

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L’événement Concert Los tres navigantes Les Quais de Taillebourg Taillebourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge