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AGENDA · Taillebourg

Concert Los tres navigantes Les Quais de Taillebourg Taillebourg

jeudi 20 août 2026 · Taillebourg

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
17350 Taillebourg
Département
Charente-Maritime
Tarif

Taillebourg

Concert Los tres navigantes Les Quais de Taillebourg

Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Fermez les yeux vous êtes à Rio, à La Havane… ou simplement aux quais de Taillebourg.
Avec LOS TRÈS NAVIGANTES embarquez pour un voyage musical chaleureux et ensoleillé au coeur des musiques latino américaines.
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Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 28  lesquaisdetaillebourg@orange.fr

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English :

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L’événement Concert Los tres navigantes Les Quais de Taillebourg Taillebourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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