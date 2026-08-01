Concert Los tres navigantes Les Quais de Taillebourg Taillebourg
jeudi 20 août 2026 · Taillebourg
Informations pratiques
Taillebourg
Concert Los tres navigantes Les Quais de Taillebourg
Taillebourg Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Fermez les yeux vous êtes à Rio, à La Havane… ou simplement aux quais de Taillebourg.
Avec LOS TRÈS NAVIGANTES embarquez pour un voyage musical chaleureux et ensoleillé au coeur des musiques latino américaines.
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Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 28 lesquaisdetaillebourg@orange.fr
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L’événement Concert Los tres navigantes Les Quais de Taillebourg Taillebourg a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge