Visite libre des vestiges du château, Château de Taillebourg, Taillebourg

Informations pratiques

Visite libre des vestiges du château 19 et 20 septembre Château de Taillebourg Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des vestiges du château de Taillebourg et de l’histoire de ses seigneurs, du XIe au XVIIIe siècle.

Classés au titre des Monuments historiques, les vestiges comprennent notamment l’enceinte, les fossés, la terrasse, le parc, une tour du XVe siècle, des salles voûtées et des communs du XVIIIe siècle. Le village, reconstruit aux XVIIe et XVIIIe siècles, est également classé « Site patrimonial remarquable ».

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les anciennes salles basses du château ouvriront exceptionnellement leurs portes. Elles pourront être découvertes en visite libre ou commentée.

Le dimanche 20 septembre, une brocante sera organisée dans le parc du château par l’association Les Parasols de Taillebourg.

Les familles pourront également participer au parcours ludique « En vadrouille avec Milla ». Accessible gratuitement sur une application mobile, ce jeu de piste invite petits et grands à explorer le patrimoine local au fil de balades interactives et de défis.

https://www.valsdesaintonge.fr/pour-vous/activites-et-loisirs/en-vadrouille-avec-milla/

Programme définitif début septembre sur : http://www.taillebourg17.fr

Château de Taillebourg Parc du Château, 17350 Taillebourg Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.taillebourg17.fr »}, {« link »: « https://www.valsdesaintonge.fr/pour-vous/activites-et-loisirs/en-vadrouille-avec-milla/ »}] Le site de Taillebourg a joué un rôle de premier plan dans l’histoire régionale par la présence de la Charente, l’édification d’un château et son appartenance à une puissante famille. Son port était parmi les plus actifs du fleuve Charente, en raison de son emplacement à proximité du dernier pont dans la partie aval du fleuve.

Ce pont était prolongé sur la rive gauche par une voie insubmersible, appelée la chaussée Saint-James, mentionnée dès le XIIe siècle et longue de 1000 mètres, autrefois fréquentée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’éperon qui surplombe le fleuve a permis la construction d’un château qui contrôlait le passage du pont et la navigation sur le fleuve. Plusieurs fois reconstruit et remanié, ce château est actuellement l’objet d’importants travaux de restauration. Rendue célèbre par la bataille de Taillebourg en 1242, peinte par Delacroix et visible au château de Versailles, la cité a conservé les traces de son passé et le charme paisible d’un petit port fluvial.

Découverte des vestiges et de l’histoire du château de Taillebourg et de ses seigneurs (du XIe au XVIIIe siècle)

© D. A-B / BnF