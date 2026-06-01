Concert Lot Allegro à Lugagnac Lugagnac
Concert Lot Allegro à Lugagnac Lugagnac mercredi 22 juillet 2026.
Lugagnac
Concert Lot Allegro à Lugagnac
Place de l’Église Lugagnac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Lot Allegro est une association culturelle basée à Cremps dont les jeunes musiciens professionnels viennent chaque été animer un festival de plusieurs jours devant un public nombreux, fidèle et enthousiaste, séduit par la qualité de leur interprétation originale et variée.
Lot Allegro est une association culturelle basée à Cremps dont les jeunes musiciens professionnels viennent chaque été animer un festival de plusieurs jours devant un public nombreux, fidèle et enthousiaste, séduit par la qualité de leur interprétation originale et variée.
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Place de l’Église Lugagnac 46260 Lot Occitanie +33 6 32 09 12 09
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English :
Lot Allegro is a cultural association based in Cremps whose young professional musicians come every summer to enliven a festival lasting several days before a large, loyal and enthusiastic audience, seduced by the quality of their original and varied interpretation.
L’événement Concert Lot Allegro à Lugagnac Lugagnac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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